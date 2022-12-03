В Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі вночі, 3 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.

Нагадаємо, що в ніч на 27 листопада російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу постраждало агропідприємство.

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