В Запоріжжі пролунали вибухи
Фото: в Запоріжжі чули звуки вибухів (GettyImages)
У Запоріжжі вночі, 3 грудня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.
Нагадаємо, що в ніч на 27 листопада російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу постраждало агропідприємство.
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