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В Запорожье раздались взрывы

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Запорожье, Суббота 03 декабря 2022 23:52
В Запорожье раздались взрывы Фото: в Запорожье слышали звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Запорожье ночью, 3 декабря, раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.

Напомним, что в ночь на 27 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.В результате обстрела пострадало агропредприятие.

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