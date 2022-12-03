В Запорожье раздались взрывы
Фото: в Запорожье слышали звуки взрывов (GettyImages)
В Запорожье ночью, 3 декабря, раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.
Напомним, что в ночь на 27 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.В результате обстрела пострадало агропредприятие.
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