У Запоріжжі пролунали нові вибухи

Ілюстративне фото: у Запоріжжі мешканці почули вибухи під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мешканці Запоріжжя сьогодні, 5 квітня, увечері почули нові вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram та "Суспільне" в Telegram.

"Ще два вибухи у Запоріжжі", - написав Федоров. Більш детальних подробиць інциденту він не розкрив. Зазначимо, що по всій країні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Оновлено 17:57 "Суспільне" повідомляє про новий удар по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу поранено ще кількох людей.