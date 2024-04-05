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У Запоріжжі пролунали нові вибухи

Запоріжжя, П'ятниця 05 квітня 2024 17:35
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У Запоріжжі пролунали нові вибухи Ілюстративне фото: у Запоріжжі мешканці почули вибухи під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Запоріжжя сьогодні, 5 квітня, увечері почули нові вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram та "Суспільне" в Telegram.

"Ще два вибухи у Запоріжжі", - написав Федоров.

Більш детальних подробиць інциденту він не розкрив.

Зазначимо, що по всій країні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Оновлено 17:57

"Суспільне" повідомляє про новий удар по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу поранено ще кількох людей.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, о 15:14 у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Це сталося на тлі загрози балістики у Запорізькій області.

Згодом Федоров розповів, що росіяни атакували місто. Там є поранені.

Потім секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Також, за словами Федорова, двоє мирних жителів загинули.

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