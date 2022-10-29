У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
Вдень 29 жовтня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Над містом видно дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".
За інформацією місцевих жителів, у місті спочатку відпрацювала система ППО, проте пізніше було зафіксовано "приліт". Нині над деякими районами міста видно дим.
Місцеві Telegram-канали публікують кадри з місця удару.
Оновлено 12:47.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що окупанти знову обстріляли Запоріжжя, вдаривши по об'єкту критичної інфраструктури.
"Наслідки терористичної атаки уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, ймовірні повторні атаки", - зазначив він.
Тим часом мер Запоріжжя Анатолій Куртєв попереджає про загрозу повторних атак ворога.
"Ворог знову атакує Запоріжжя. У місті зафіксовані прильоти. Є загроза повторних атак. Бережіть себе і не нехтуйте правилами безпеки", - написав він.
Нагадаємо, російські війська вчора обстріляли кілька районів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та господарські будівлі, а також поранено трьох людей.
Окрім того, вранці стало відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Галицинівської громади у Миколаївському районі. Четверо людей отримали поранення.
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