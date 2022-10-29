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У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

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Запоріжжя, Субота 29 жовтня 2022 12:44
У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи Фото: у Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 29 жовтня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Над містом видно дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

За інформацією місцевих жителів, у місті спочатку відпрацювала система ППО, проте пізніше було зафіксовано "приліт". Нині над деякими районами міста видно дим.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри з місця удару.

Оновлено 12:47.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що окупанти знову обстріляли Запоріжжя, вдаривши по об'єкту критичної інфраструктури.

"Наслідки терористичної атаки уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, ймовірні повторні атаки", - зазначив він.

Тим часом мер Запоріжжя Анатолій Куртєв попереджає про загрозу повторних атак ворога.

"Ворог знову атакує Запоріжжя. У місті зафіксовані прильоти. Є загроза повторних атак. Бережіть себе і не нехтуйте правилами безпеки", - написав він.

Нагадаємо, російські війська вчора обстріляли кілька районів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та господарські будівлі, а також поранено трьох людей.

Окрім того, вранці стало відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Галицинівської громади у Миколаївському районі. Четверо людей отримали поранення.

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Запоріжжя Обстріл Вибух
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