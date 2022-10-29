Фото: у Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)

Вдень 29 жовтня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Над містом видно дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

За інформацією місцевих жителів, у місті спочатку відпрацювала система ППО, проте пізніше було зафіксовано "приліт". Нині над деякими районами міста видно дим. Місцеві Telegram-канали публікують кадри з місця удару. Оновлено 12:47. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що окупанти знову обстріляли Запоріжжя, вдаривши по об'єкту критичної інфраструктури. "Наслідки терористичної атаки уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, ймовірні повторні атаки", - зазначив він. Тим часом мер Запоріжжя Анатолій Куртєв попереджає про загрозу повторних атак ворога. "Ворог знову атакує Запоріжжя. У місті зафіксовані прильоти. Є загроза повторних атак. Бережіть себе і не нехтуйте правилами безпеки", - написав він.