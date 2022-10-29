В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы
Днем 29 октября в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Над городом виден дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".
По информации местных жителей, в городе сначала отработала система ПВО, однако позже был зафиксирован "прилет". Сейчас над некоторыми районами города виден дым.
Местные Telegram-каналы публикуют кадры с места удара.
Обновлено 12:47.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщает, что оккупанты вновь обстреляли Запорожье, ударив по объекту критической инфраструктуры.
"Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки", - отметил он.
Тем временем мэр Запорожья Анатолий Куртев предупреждает об угрозе повторных атак врага.
"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак. Берегите себя и не пренебрегайте правилами безопасности", - написал он.
Обновлено 13:38.
По словам Старуха, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Однако оккупанты разрушили промышленное здание.
Напомним, российские войска вчера обстреляли несколько районов Харьковской области. Вследствие атак повреждены дома и хозяйственные постройки, а также ранены три человека.
Кроме того, утром стало известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт Галициновской общины в Николаевском районе. Четверо человек получили ранения.
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