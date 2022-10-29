ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы

Новина українською →
Запорожье, Суббота 29 октября 2022 12:44
В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы Фото: в Запорожье во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 29 октября в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Над городом виден дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

По информации местных жителей, в городе сначала отработала система ПВО, однако позже был зафиксирован "прилет". Сейчас над некоторыми районами города виден дым.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры с места удара.

Обновлено 12:47.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщает, что оккупанты вновь обстреляли Запорожье, ударив по объекту критической инфраструктуры.

"Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки", - отметил он.

Тем временем мэр Запорожья Анатолий Куртев предупреждает об угрозе повторных атак врага.

"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак. Берегите себя и не пренебрегайте правилами безопасности", - написал он.

Обновлено 13:38.

По словам Старуха, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Однако оккупанты разрушили промышленное здание.

Напомним, российские войска вчера обстреляли несколько районов Харьковской области. Вследствие атак повреждены дома и хозяйственные постройки, а также ранены три человека.

Кроме того, утром стало известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт Галициновской общины в Николаевском районе. Четверо человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Обстріл Взрыв
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год