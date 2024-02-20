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У Запоріжжі, в Кременчуці та передмісті Дніпра пролунали вибухи

Фото: вибухи на Хмельниччині пролунали під час повітряної тривоги у кількох містах (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги у ніч проти 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Вибухи біля Кременчука Полтавської області було чути після опівночі. Перед тим, близько 00:00, жителі Дніпра повідомляли про вибухи у передмісті.

Також близько 00:02 стало відомо про вибухи вже у Запоріжжі, писало видання "ЗаБор". Зазначалося, що близько опівночі у небі над Запоріжжям та в передмісті було чути рух ворожих "Шахедів", і повідомлялося про знищення щонайменше одного з них.

Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про фіксацію руху ворожих ударних дронів в небі над кількома областями.

Зокрема, дрони-камікадзе типу "Шахед" противника були помічені у Кіровоградській області зі сходу у напрямку Кропивницького, ще безпілотники росіян рухалися на Кіровоградщині у напрямку Кременчука, на Кременчук, та були помічені на околицях Дніпра.

Також о 23:54 було зафіксовано рух ракети противника у напрямку Дніпра.

Крім того, військові заявляли про фіксацію активності ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря, та попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Повітряна атака РФ по Україні ввечері 19 лютого

Раніше повідомлялося, що ввечері у понеділок у частині регіонів України зазвучали сигнали повітряної тривоги через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед".

Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області.

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ЗапоріжжяКременчукДніпропетровська областьВибухи