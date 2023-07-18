"Запоріжсталі" не відшкодовують ПДВ: завод просить податкову не порушувати закон

Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби відмовило ПАТ "Запоріжсталь" у відшкодуванні податку на додану вартість за березень-квітень 2023 року на суму понад 350 мільйонів гривень. Комбінат закликав податкову переглянути своє рішення і виплатити гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Відмова українському виробнику, яким є "Запоріжсталь", у гарантованому законом відшкодуванні ПДВ може призвести до невиконання підприємством виробничих замовлень, обмеження надходження валютної виручки в українську економіку та поставити під сумнів обсяги допомоги комбінату Силам оборони України", - наголосив генеральний директор "Запоріжсталі" Роман Слободянюк.

На заводі нагадали, що мають право на звільнення від сплати деяких податків за 2022 рік, але, попри війну, не скористалися податковими пільгами.

Сума податкових відрахувань, які у пільговий період додатково сплатив ПАТ "Запоріжсталь" на користь бюджету України і запорізької громади, перевищує 350 млн гривень, і комбінат продовжує сплачувати податки в повному обсязі.

Податкова своє рішення пояснює тим, що РНБО застосувала санкції до частини акціонерів "Запоріжсталі" Але ці санкції персональні, і жодним чином не впливають на стабільну роботу підприємства. До того ж, саме підприємство "Запоріжсталь" серед підсанкційних осіб відсутнє.

"Накладення санкцій на частину акціонерів "Запоріжсталі" не тягне за собою блокування діяльності комбінату. Підприємство не здійснює господарської діяльності з акціонерами, на яких були накладені санкції. "Запоріжсталь" наполягає на необхідності переглянути рішення Державної податкової служби щодо відмови в відшкодуванні податку на додану вартість, яке фактично веде до штучного вилучення обігових коштів підприємства та не відповідає чинному законодавству", - наголосили на комбінаті.