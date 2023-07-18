"Запорожстали" не возмещают НДС: завод просит налоговую не нарушать закон

Восточное межрегиональное управление Государственной налоговой службы отказало ПАО "Запорожсталь" в возмещении налога на добавленную стоимость за март-апрель 2023 года на сумму более 350 миллионов гривен. Комбинат призвал налоговую пересмотреть свое решение и выплатить деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Отказ украинскому производителю, которым является "Запорожсталь", в гарантированном законом возмещении НДС может привести к невыполнению предприятием производственных заказов, ограничению поступления валютной выручки в украинскую экономику и подвергнуть сомнению объемы помощи комбината Силам обороны Украины", - подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Роман Слободянюк.

На заводе напомнили, что имеют право на освобождение от уплаты некоторых налогов за 2022 год, но, несмотря на войну, не воспользовались налоговыми льготами.

Сумма налоговых вычетов, которые в льготный период дополнительно уплатил ПАО "Запорожсталь" в пользу бюджета Украины и запорожского общества, превышает 350 млн гривен, и комбинат продолжает платить налоги в полном объеме.

Налоговая свое решение объясняет тем, что СНБО применил санкции к части акционеров "Запорожстали". Но эти санкции персональны, и никоим образом не влияют на стабильную работу предприятия. К тому же само предприятие "Запорожсталь" среди подсанкционных лиц отсутствует.

"Наложение санкций на часть акционеров "Запорожстали" не влечет блокирование деятельности комбината. Предприятие не осуществляет хозяйственной деятельности с акционерами, на которых были наложены санкции. "Запорожсталь" настаивает на необходимости пересмотреть решение Государственной налоговой службы об отказе в возмещении налога на добавленную , которое фактически ведет к искусственному изъятию оборотных средств предприятия и не отвечает действующему законодательству", - отметили в комбинате.