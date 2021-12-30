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Заплатят 4 млн гривен за загрязнение воздуха: предприятие под Сумами возместит ущерб государству

Автор: Иванна Шовкун

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в Сумской области оштрафовали почти 4 млн гривен. Суд признал, что предприятие нанесло ущерб государству в результате выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух из 69 стационарных источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокуроры доказали, что предприятие в течение 9 месяцев без специального разрешения эксплуатировало стационарные источники, которые загрязняли воздух. Однако руководители ПАО пытались избежать ответственности.

Сообщество обжаловвало решение об удовлетворении иска прокурора в суд кассационной инстанции. В то же время, Верховный Суд согласился с доводами прокурора и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

Так, сообществу придется оплатить почти 4 млн гривен ущерба, причиненного загрязнением воздуха в Сумской области.

Напомним, в Кривом Роге произошло ЧП на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог". Там прорвало дамбу, в результате чего грязная вода попала в трубопровод и на сельскохозяйственные участки.

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Загрязнение воздуха