Заплатят 4 млн гривен за загрязнение воздуха: предприятие под Сумами возместит ущерб государству

Прокуроры доказали, что предприятие в течение 9 месяцев без специального разрешения эксплуатировало стационарные источники, которые загрязняли воздух. Однако руководители ПАО пытались избежать ответственности.

Сообщество обжаловвало решение об удовлетворении иска прокурора в суд кассационной инстанции. В то же время, Верховный Суд согласился с доводами прокурора и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

Так, сообществу придется оплатить почти 4 млн гривен ущерба, причиненного загрязнением воздуха в Сумской области.