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Заплатили 13 500 доларів. Громадянин Молдови намагався переправити за кордон трьох українців

Фото: громадянин Молдови намагався переправити за кордон трьох українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прикордонна служба разом затримала трьох громадян України та одного Молдови в момент незаконного перетину кордону через русло Дністра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Державну прикордонну службу України.

Як сказано в повідомленні, громадянин Молдови мав переправити українців гумовому човні через річку. За це вони заплатили йому по 4 500 доларів кожен.

"В ході проведення оперативних заходів, прикордонники також затримали й переправника. 27-річний громадянин Молдови на гумовому човні незаконно перетнув кордон, аби доставити "клієнтів" з України до іншого берега", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прикордонники затримали священика, який утримував волонтерів у підвалі церкви під час окупації.

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