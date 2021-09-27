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Запасы угля на ТЭС за неделю значительно уменьшились: "Укрэнерго" назвало цифры и виновника

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 18:33
Запасы угля на ТЭС за неделю значительно уменьшились: "Укрэнерго" назвало цифры и виновника Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, на складах ТЭС находятся более 770 тыс. тонн угля, что на 8,9% меньше, чем на утро понедельника, 20 сентября. Как выяснилось, ТЭС не смогли увеличить запасы сырья из-за нехватки вагонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

"Начиная с 21 сентября прекратился рост запасов угля на складах ТЭС. По состоянию на утро 27 сентября на складах ТЭС находится 776,9 тыс. тонн угля, что на 8,9% меньше, чем на утро 20 сентября (852,6 тыс. тонн)", - сообщили в компании.

В минувшую пятницу, 24 сентября, Министерство энергетики обвинило "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС.

Именно из-за нехватки вагонов ТЭС не смогли увеличить поставки угля на фоне растущего потребления.

"Укрзализныця" не выполняет заявок угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами, что важно для прохождения отопительного сезона в этом году", - сообщили в министерстве.

По данным "Укрэнерго", несмотря на саботаж со стороны "Укрзализныци", запасы угля на ТЭС с начала сентября увеличились на 5,2%.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства. Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась, и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.

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