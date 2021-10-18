Запасы угля на государственных ТЭС выросли впервые за 4 месяца после поставки от ДТЭК Ахметова

Запасы угля на ТЭС государственной компании "Центрэнерго" за выходные выросли на 37%, в тому числе благодаря экстренной поставке 37,5 тыс. тонн от ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

За выходные дни (с 12 по 17 октября) на все три ТЭС государственной поступило 55,3 тыс. тонн угля, из которых 37,5 тыс. тонн или 70%) экстренно поставила компания ДТЭК.

Соответственно, запасы угля на государственных ТЭК за эти дни выросли на 26 тыс. тонн - с 69,8 до 95,8 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что 13 октября копания ДТЭК Рината Ахметова экстренно поставила 37,5 тыс. тонн угля на государственные ТЭС "Центрэнерго" и 11 тыс. тонн угля на Славянскую ТЭС "Донбассэнерго", которые испытывают дефицит топлива.