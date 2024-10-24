UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

З запасом ходу понад 1600 км: новий Kia Niro навчили працювати на трьох видах "палива"

Фото: Kia Niro навчили працювати на трьох видах палива (press-eu.kia.com)
Автор: Константин Широкун

Корейська компанія Kia випустила "трипаливний" кросовер Niro. Інженери навчили машину їздити на бензині, електриці та газі і проїжджати без дозаправки до 1600 кілометрів. Від звичайного Niro HEV машина відрізняє тільки наявність ГБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Kia.

Новий Kia Niro Tri-Fuel може "споживати" не тільки бензин, а й дешевший скраплений нафтовий газ. Під капотом такого кросовера стоїть атмосферний двигун на 1,6 літра потужністю 90 к.с., ще 44 сили накидає вбудований в коробку передач електромотор. Комбінована віддача – 126 кінських сил.

Втім, головне тут не потужність, а запас ходу. Машина несе 40 літрів зрідженого газу та 42 літри бензину. За словами виробника, цього вистачить, щоб подолати без дозаправок понад 1600 кілометрів.

Поки що Niro Tri-Fuel продається тільки в Італії. Ціни стартують з 34 450 євро. Для кросовера доступні вісім кольорів кузова, в оснащення входять два екрани, кожен діагоналлю 10,25 дюйми, порти USB-C та інше стандартне для моделі обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
KiaАвтомобільний ринок