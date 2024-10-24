З запасом ходу понад 1600 км: новий Kia Niro навчили працювати на трьох видах "палива"

Корейська компанія Kia випустила "трипаливний" кросовер Niro. Інженери навчили машину їздити на бензині, електриці та газі і проїжджати без дозаправки до 1600 кілометрів. Від звичайного Niro HEV машина відрізняє тільки наявність ГБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Kia.

Новий Kia Niro Tri-Fuel може "споживати" не тільки бензин, а й дешевший скраплений нафтовий газ. Під капотом такого кросовера стоїть атмосферний двигун на 1,6 літра потужністю 90 к.с., ще 44 сили накидає вбудований в коробку передач електромотор. Комбінована віддача – 126 кінських сил.

Втім, головне тут не потужність, а запас ходу. Машина несе 40 літрів зрідженого газу та 42 літри бензину. За словами виробника, цього вистачить, щоб подолати без дозаправок понад 1600 кілометрів.

Поки що Niro Tri-Fuel продається тільки в Італії. Ціни стартують з 34 450 євро. Для кросовера доступні вісім кольорів кузова, в оснащення входять два екрани, кожен діагоналлю 10,25 дюйми, порти USB-C та інше стандартне для моделі обладнання.