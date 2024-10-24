С запасом хода более 1600 км: новый Kia Niro научили работать на трех видах "топлива"

Корейская компания Kia выпустила "трехтопливный" кроссовер Niro. Инженеры научили машину ездить на бензине, электричестве и газе и проезжать без дозаправки до 1600 км. От обыкновенного Niro HEV машина отличает только наличие ГБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Kia.

Новый Kia Niro Tri-Fuel может "потреблять" не только бензин, но и более дешевый сжиженный нефтяной газ. Под капотом такого кроссовера стоит атмосферный двигатель на 1,6 литра мощностью 90 л.с., еще 44 силы набрасывает встроенный в коробку электромотор. Комбинированная отдача – 126 лошадиных сил.

Впрочем, главное здесь не мощность, а запас хода. Машина несет 40 литров сжиженного газа и 42 литра бензина. По словам производителя, этого достаточно, чтобы преодолеть без дозаправок более 1600 километров.

Пока что Niro Tri-Fuel продается только в Италии. Цены стартуют с 34450 евро. Для кроссовера доступны восемь цветов кузова, в оснастку входят два экрана, каждый диагональю 10,25 дюйма, порты USB-C и другое стандартное для модели оборудование.