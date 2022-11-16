UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запасіться їжею, водою та зарядіть павербанки: мер Вінниці звернувся до містян

Фото: мер Вінниці порадив зробити запаси води, їжі та тримати зарядженими павербанки (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Вінниці через перебої зі світлом жителям рекомендували запастися їжею та водою, а також зарядити павербанки. Оскільки обмеження споживання електроенергії будуть більш жорсткі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Вінниці Сергія Моргунова в Telegram.

"Усвідомлюємо, що можуть бути перебої зі світлом, водою, зв’язком. Як повідомляє "Вінницяобленерго", передбачаються більш жорсткі і тривалі обмеження. Необхідно мати запаси води, їжі, тримати зарядженими павербанки. Головне зараз - відновити баланс енергосистеми. Економте споживання", - написав Моргунов.

За його словами, через відсутність напруги також можливі проблеми з рухом електротранспорту.

"Так сталося і сьогодні зранку. Ми випустили по максимуму автобуси та маршрутки, але автопарк транспортної компанії, на жаль, не безмежний. Робимо все можливе, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту", - повідомив Моргунов.

При цьому він звернув увагу, що аварійні відключення світлофорів можуть ускладнити рух на окремих ділянках.

"Прошу водіїв - будьте обережними, особливо у вечірній час. Пішоходам обов’язково потрібно мати флікери на одязі, аби бути помітними", - закликав мер Вінниці.

Що стосується соціальної інфраструктури, міський голова повідомив, що в звичному режимі працюють медичні заклади, чергові дитячі садочки, а школи, які працювали у змішаному режимі, переведені в онлайн.

Нагадаємо, через наймасованішу атаку РФ на енергетичні об'єкти України сьогодні українців попередили про аварійні та одночасно погодинні відключення світла.

Найбільш складна ситуація на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВінницяЕлектроенергія