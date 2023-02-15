Запаси пального в Україні перевищили довоєнний рівень

Обсяг запасів пального в Україні у січні 2023 року перевищив рівень січня минулого року. Водночас споживання під час війни суттєво зменшилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Баланс ринку пального перевищив баланс січня минулого року, тобто довоєнного… Ми маємо сьогодні дуже гарний запас пального, і ми дуже впевнено рухаємося у цей весняний сезон", - сказав він.
Як зазначив Куюн, збільшення запасів було спричинене тим, що з жовтня уряд ініціював з учасниками рику обговорення цього питання, "оскільки всі розуміли, що з 5 лютого стартує ембарго на імпорт російських нафтопродуктів в Європу, і були побоювання з приводу того, що можливий дефіцит"..
Куюн не виключив, що самі росіяни розганяли інформацію, "що буде дефіцит, що буде здороження, що всі зупиняться". Однак ринок відзначив дату 5 лютого черговим падінням цін на АЗС, зазначив експерт.
За його словами, Україна вперше почала імпорт дизельного палива зі США. "Розпочалися досить масовані постачання американського дизельного палива. У січні вони почалися, у лютому вони зростають", - сказав він та додав, Україна також імпортує з різних країни, серед яких Тайвань, Індія, Нідерланди.
Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у коментарі РБК-Україна сказав, що ембарго на імпорт нафтопродуктів до країн Європейського Союзу з 5 лютого не вплине на ціни в Україні, оскільки ринок досить довго готувався до цієї події.