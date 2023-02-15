Запасы топлива в Украине превысили довоенный уровень

Объем запасов топлива в Украине в январе 2023 года превысил уровень января прошлого года. В то же время, потребление во время войны существенно уменьшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на брифинге, который транслировавшемся на Youtube .

"Баланс рынка топлива превысил баланс января прошлого года, то есть довоенного… У нас сегодня очень хороший запас топлива, и мы очень уверенно двигаемся в этот весенний сезон", - сказал он.

Как отметил Куюн, увеличение запасов было вызвано тем, что с октября правительство инициировало с участниками рыка обсуждения этого вопроса, "поскольку все понимали, что с 5 февраля стартует эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европу, и были опасения по поводу того, что возможен дефицит".

Куюн не исключил, что сами россияне разгоняли информацию, "что будет дефицит, что будет удорожание, что все остановятся". Однако рынок отметил дату 5 февраля очередным падением цен на АЗС, отметил эксперт.

По его словам, Украина впервые начала импорт дизельного топлива из США. "Начались достаточно массированные поставки американского дизельного топлива. В январе они начались, в феврале они растут", - сказал он и добавил, что Украина также импортирует из самых разных стран, среди которых Тайвань, Индия, Нидерланды.