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Запаси газу в українських сховищах досягли 12,4 млрд кубічних метрів

Фото: запаси газу в українських сховищах досягли 12,4 млрд кубічних метрів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 1 жовтня перевищили 12,4 млрд кубічних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro.

Впродовж минулого опалювального сезону 2023-2024 рр. Україна використала близько 6,8 млрд куб м природного газу з підземних сховищ попри додаткові потреби, пов’язані з генерацією електроенергії.

Цього опалювального сезону споживання газу, зокрема для генерації електроенергії, очікується на рівні минулого. Водночас, через збільшений видобуток природного газу "Укргазвидобуванням" та додатковий ресурс "Укрнафтобуріння" обсяги відборів споживачами України плануються на рівні, нижчому за показники минулого ОЗП.

Таким чином, накопиченого газу в сховищах достатньо для проходження зими. Крім того, Україна має ще близько місяця до початку опалювального сезону для того, щоб накопичити додаткові обсяги газу в сховищах.

Також НАК "Нафтогаз України" з початком вересня розпочала закачування природного газу з Європи, закупленого за кошти ЄБРР, для створення додаткових резервів на зиму. За інформацією ExPro, компанія протягом вересня закачала до "митного складу" українських ПСГ близько 158 млн куб м природного газу. У жовтні, як очікується, обсяги закачування на митний склад зростуть.

"Цього року закачування газу відбувалося в надзвичайно складних умовах. Зокрема, під посиленими обстрілами. Тим не менше, ми бачимо позитивну динаміку наповнення підземних сховищ. По-перше, за рахунок збільшення обсягів видобутку українського газу. По-друге, "Нафтогаз" формує резервні запаси через закупівлю певних обсягів природного газу за кордоном та закачування їх до "митного складу" ПСГ. Враховуючи наявні на сьогодні запаси, можемо робити стримані позитивні прогнози, що газу на опалювальний сезон вистачить", - зазначає директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль.

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