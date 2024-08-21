Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше за план

Як зазначається, хоча рівень заповнювання сховищ дещо нижчий, ніж в аналогічний період минулого року через сповільнені літні поставки, він все ще значно перевищує середні показники за останні п'ять років.

Водночас в повідомленні зауважують, що Європа, як і раніше, перебуває під загрозою раптових перебоїв у поставках. Європейські країни все ще обговорюють, як вони можуть замінити російські трубопровідні потоки після того, як наприкінці року спливе термін дії транзитної угоди між Москвою і Києвом.

Крім того, Норвегія, яка є найбільшим постачальником газу в Європу, вступила в період масштабного технічного обслуговування, що викликає стурбованість серед трейдерів. Як зазначив аналітик компанії Rystad Крістоф Хальсер, будь-які непередбачувані затримки або продовження термінів техобслуговування можуть спричинити нервозність на ринку.

За словами експерта, поставки з Норвегії відіграють особливу роль, оскільки Європа поступово скорочує імпорт скрапленого природного газу, додав він.