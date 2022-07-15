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Западу сложно быстро нарастить мощности для поставок оружия в Украину: в чем причина

Новина українською →
Украина, Пятница 15 июля 2022 08:47
Западу сложно быстро нарастить мощности для поставок оружия в Украину: в чем причина Фото: Оружие Запада будет поступать в Украину, но мощности увеличить трудно  (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Украина уже получает одни из лучших вооружений с Запада, хотя нужно гораздо больше. Но страны НАТО не готовились к затяжной войне, и быстро увеличить эти производственные мощности не получится.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

Проблема в том, что производственные мощности западных стран, для производства нового оружия и усовершенствованных боеприпасов, находятся на уровне мирного, а не военного времени. И до февраля этого года Запад не создавал собственных запасов обычных вооружений и боеприпасов, чтобы выдержать затяжную войну", - отметил он.

По его словам, есть проблема в поставках высокотехнологичного вооружения, которое нужно Украине, и просто достаточных поставках низкотехнологичных вооружений и транспортных средств с Запада.

"Ведь Западу очень трудно быстро увеличить свои возможности по ремонту резервной военной техники для поставки в Украину, и производить более совершенное оружие и боеприпасы. Это длинная и сложная цепочка поставок. И быстро увеличить эти производственные мощности не получится", - считает генерал.

В то же время он думает, что точно может быть увеличение поставок в Украину."Что будет сложно, так это снабжать Украину на долгосрочной основе", - добавил Арнольд.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о пакете на сумму в 40 млрд долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

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