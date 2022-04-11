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Западные энерготрейдеры продолжают финансировать российскую армию и войну против Украины, - ДТЭК

Фото: западные энерготрейдеры продолжают финансировать российскую армию и войну против Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Каждая иностранная компания, которая все еще продолжает работать в России, фактически помогает ей вести агрессивную войну против Украины и убивать мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в Facebook.

"Каждая компания, которая работает в России, должна принимать четкое решение выйти из этого бизнеса. Потому что если ничего не изменится, Россия заработает в этом году на энергоносителях 321 млрд долларов", - сказал он.

Сахарук подчеркнул, что на эту сумму можно купить 80 тыс. БТРов, 30 тыс. танков, 5 тыс. самолетов, 100 тыс. бронированных автомобилей "Тигр" и 3 тыс. БУКов.

Также он считает недопустимой позицию компании Shell, которая публично заявила об остановке сотрудничества с Россией, но сейчас ищет обходные пути, для того, чтобы продолжить покупать российские энергоносители.

"Это должна быть принципиальная позиция каждой компании, которая работает в России, выйти и никогда не искать обходные пути, для того, чтобы продолжать зарабатывать на крови", - подытожил Сахарук.

Напомним, украинские энергокомпании запустили инициативу Stop Bloody Energy с призывом к западным коллегам прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Так японский производитель спецтехники Komatsu после попадания в список Stop Bloody Energy и публичной огласки заявил, что уходит с российского рынка.

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