Западную объездную Львова готовят к реконструкции

Представители Укравтодора провели рабочую встречу с руководителями и представителями Львовской, Солонковской, Сокольнической и Зимноводовской ОТГ по реконструкции объездной дороги Львова на участках Западного обхода города и части автомобильной дороги М-06 "Киев - Чоп". Проект планируют реализовать в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог во Львовской области.

"В час пик на этой дороге в пробках можно простоять немало времени. А это, в свою очередь, способствует снижению безопасности дорожного движения, отработанные газы автотранспорта оказывают существенное влияние на экологию региона, а о комфорте вообще не стоит говорить", - отметил руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Реконструированная дорога будет соответствовать параметрам І-Б категории с транспортными развязками на разных уровнях.

"По состоянию на сегодняшний день имеем готовую проектную документацию для реконструкции дороги Западный обход города Львова от Рясне-Русская до Холодновидки км 0+000 - км 6+000. В настоящее время проводится экспертиза проекта. На очереди также другие участки этой дороги", - добавил Береза.

Параллельно идет подготовка к выкупу и изъятию земель для строительства дороги.