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Західну об'їзну Львова готують до реконструкції

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Львів, Середа 02 лютого 2022 13:10
Західну об'їзну Львова готують до реконструкції Фото: західну об'їзну Львова готують до реконструкції (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Представники Укравтодору провели робочу зустріч з керівниками та представниками Львівської, Солонківської, Сокільницької та Зимноводівської ОТГ щодо реконструкції об’їзної дороги Львова на ділянках Західного обходу міста та частини автомобільної дороги М-06 "Київ - Чоп". Проект планують реалізувати в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Львівській області.

"У "час пік" на цій дорозі в заторах можна простояти чимало часу. А це, у свою чергу, сприяє зниженню безпеки дорожнього руху, відпрацьовані гази автотранспорту суттєво впливають на екологію регіону, а про комфорт взагалі не варто говорити", - зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Реконструйована дорога відповідатиме параметрам І-Б категорії з транспортними розв’язками в різних рівнях.

"Станом на сьогодні маємо готову проєктну документацію для реконструкції дороги Західний обхід міста Львова від Рясне-Руська до Холодновідки км 0+000 - км 6+000. Наразі проводиться експертиза проєкту. На черзі також інші ділянки цієї дороги", - додав Береза.

Паралельно триває підготовка до викупу та вилучення земель для будівництва дороги.

Західну об'їзну Львова готують до реконструкції

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили близько 14 тис. кілометрів доріг, або 40% основної мережі.

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