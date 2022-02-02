Західну об'їзну Львова готують до реконструкції

Представники Укравтодору провели робочу зустріч з керівниками та представниками Львівської, Солонківської, Сокільницької та Зимноводівської ОТГ щодо реконструкції об’їзної дороги Львова на ділянках Західного обходу міста та частини автомобільної дороги М-06 "Київ - Чоп". Проект планують реалізувати в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Львівській області.

"У "час пік" на цій дорозі в заторах можна простояти чимало часу. А це, у свою чергу, сприяє зниженню безпеки дорожнього руху, відпрацьовані гази автотранспорту суттєво впливають на екологію регіону, а про комфорт взагалі не варто говорити", - зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Реконструйована дорога відповідатиме параметрам І-Б категорії з транспортними розв’язками в різних рівнях.

"Станом на сьогодні маємо готову проєктну документацію для реконструкції дороги Західний обхід міста Львова від Рясне-Руська до Холодновідки км 0+000 - км 6+000. Наразі проводиться експертиза проєкту. На черзі також інші ділянки цієї дороги", - додав Береза.

Паралельно триває підготовка до викупу та вилучення земель для будівництва дороги.