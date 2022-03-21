На Западной Украине открывают новые убежища для переселенцев из горячих регионов

Отмечается, что это стало возможным благодаря кооперации Владимира Бородянского, БФ "Твоя Опора", PRO PM и 7CI Group.

Помещения оборудованы всем необходимым для транзитного и временного пребывания. Сейчас там развернуто 59 койкомест, в дальнейшем их количество планируется увеличить до 200. Уже сейчас в переоборудованных помещениях размещаются люди.

Партнеры, которые присоединились к обустройству убежища, осуществляют ремонт и переустройство помещений, обеспечивают соблюдение норм и правил, привлекают финансирование и волонтерскую помощь. "Укртелеком", со своей стороны, обеспечивает поставки в приют коммунальных услуг.

Это не первое жилье для переселенцев, в обустройстве которого принял участие "Укртелеком": компания активно использует свои помещения для гуманитарных нужд в восьми городах: Кропивницкий, Полтаве, Хмельницком, Ужгороде, Львове, Черновцах, Яремче, Ивано-Франковске. По состоянию на 21 марта организовано 224 койкоместа из которых сейчас заняты около половины.