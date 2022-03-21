UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Западной Украине открывают новые убежища для переселенцев из горячих регионов

Фото: на западной Украине открывают новые прибежища для переселенцев из горячих регионов (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Во Львове на улице Дорошенко, открылся новый временный приют для украинцев, которые бегут от обстрелов российских войск. Свои площади для размещения людей предоставила компания "Укртелеком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что это стало возможным благодаря кооперации Владимира Бородянского, БФ "Твоя Опора", PRO PM и 7CI Group.

Помещения оборудованы всем необходимым для транзитного и временного пребывания. Сейчас там развернуто 59 койкомест, в дальнейшем их количество планируется увеличить до 200. Уже сейчас в переоборудованных помещениях размещаются люди.

Партнеры, которые присоединились к обустройству убежища, осуществляют ремонт и переустройство помещений, обеспечивают соблюдение норм и правил, привлекают финансирование и волонтерскую помощь. "Укртелеком", со своей стороны, обеспечивает поставки в приют коммунальных услуг.

Это не первое жилье для переселенцев, в обустройстве которого принял участие "Укртелеком": компания активно использует свои помещения для гуманитарных нужд в восьми городах: Кропивницкий, Полтаве, Хмельницком, Ужгороде, Львове, Черновцах, Яремче, Ивано-Франковске. По состоянию на 21 марта организовано 224 койкоместа из которых сейчас заняты около половины.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеженцыЗападная Украина