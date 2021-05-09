На западной границе Украины большие очереди. Это может продлиться несколько дней

В частности, по состоянию на вторую половину дня на границе с Польшей в очередях стоят 60 автомобилей в пункте пропуска "Грушев", 100 - "Шегини", 120 - "Краковец".

На границе со Словакией: 77 авто в пункте пропуска "Малый Березный" и 120 - на КПП "Ужгород". На границе с Венгрией 95 автомобилей застряли на КПП "Тиса".

Кроме того, спикер Луцкого пограничного отряда ГПСУ Маргарита Вершинина в эфире "Украина 24", комментируя сегодняшние очереди на пункте пропуска "Ягодин", спрогнозировала, что такие очереди могут продлиться еще несколько дней.

"Потому что постоянно грузовые транспортные средства прибывают. Отмечу, что это начало месяца и конец выходных дней, поэтому много грузовиков пересекает государственную границу. Поэтому прогнозируем, что еще несколько дней может продержаться такая очередь", - отметила она.