На Западном берегу Иордана палестинец совершил наезд на израильских военных

На Западном берегу реки Иордан в пятницу, 16 марта, палестинец на автомобиле въехал в группу израильских солдат, в результате атаки двое военных погибли, еще двое ранены. Об этом сообщили в вооруженных силах Израиля, передает DW.

Инцидент произошел возле поселения Мево Дотан, в Израиле его уже назвали "террористической атакой".

Отмечается, что нападавший также получил ранения и был госпитализирован.

По информации израильских СМИ, палестинец наехал на белой машине на военных, когда они высадились из джипа и шли к блокпосту.

Также сообщается, что напавший в прошлом году вышел из тюрьмы.

Израильский генерал-майор Йоав Мордехай приказал в ответ на атаку отменить разрешения на работу в Израиле "для всей семь напавшего".

Напомним, в январе на Западном берегу реки Иордан неизвестные застрелили раввина, нападавшие проезжали мимо на автомобиле, из которого и открыли огонь.