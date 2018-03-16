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Інтерв'ю

На Західному березі Йордану палестинець наїхав на ізраїльських військових

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 23:39
Фото: ізраїльські військові (idfblog.com)
Фото: ізраїльські військові (idfblog.com)

В результаті теракту двоє солдатів загинули, ще двоє отримали поранення

На Західному березі ріки Йордан у п'ятницю, 16 березня, палестинець на автомобілі в'їхав у групу ізраїльських солдатів, внаслідок атаки двоє військових загинули, ще двох поранено. Про це повідомили у збройних силах Ізраїлю, передає DW.

Інцидент стався біля поселення Мево Дотан, у Ізраїлі його вже назвали "терористичною атакою".

Зазначається, що нападник також дістав поранень і був госпіталізований.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, палестинець наїхав на білій машині на військових, коли вони висадилися з джипа та прямували до блокпосту.

Також повідомляється, що нападник минулого року вийшов із в'язниці.

Ізраїльський генерал-майор Йоав Мордехай наказав у відповідь на атаку скасувати дозволи на роботу в Ізраїлі "для всієї сім'ї нападника".

Нагадаємо, у січні на Західному березі річки Йордан невідомі застрелили раввіна, нападники проїжджали повз на автомобілі, з якого і відкрили вогонь.

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Теги: Ізраїль, Палестина, Теракт
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