Западное вооружение еще не успело изменить ход войны в Украине, - Жданов

"Если оно и появилось на линии фронта, на каком-то направлении, то там единичные образцы. Вот когда туда придет наша бригада, которая будет полностью оснащена западным вооружением - вот тогда будем говорить, влияет ли оно и насколько, - рассказал он. - Это вопрос полтора-двух месяцев для того, чтобы все собрать в кучу, научить личный состав, сформировать из них подразделы, части и перекинуть их на фронт".

По словам Жданова, первое оружие, которое нам предоставляли - противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) - оно более оборонительно, потому что в наступлении его применять не совсем удобно. Оно предназначено для обороны.

"Это оружие у наших войск уже есть в полном объеме. Такое количество уничтоженных российских танков, боевых бронированных машин обусловлено тем, что у нас так много противотанковых средств. А оружие, которое сегодня уже фактически поступает по ленд-лизу и в результате встречи министров обороны на базе Рамштайн - им, кроме поставки, нужно еще овладеть, потом уже ставить в строй и воевать с его помощью. Только после этого можно оценить его влияние", - добавил эксперт.

По его мнению, только сейчас, когда Россия начала снимать вооружение с хранения, Украина начинает получать преимущество в техническом плане.

"Потому что у нас пока еще старое советское вооружение, которое мы понемногу модернизировали, но это не была глубокая модернизация. А Россия сейчас переходит на старое советское вооружение без всякой модернизации. Пока у нас сейчас будет паритет по вооружению, - объясняет Жданов. - А вот когда наши войска придут с западным вооружением - тогда у нас будет преимущество в тактико-технических характеристиках, в огневых возможностях, в качествах. Тогда мы сможем говорить о каких-то активных действиях, в частности наступательных".