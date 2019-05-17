На западе Украины завтра ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине завтра, 18 мая, местами ухудшится, ожидаются дожди, грозы, местами шквалы. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в западных, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от +11 до +16, на побережье морей до +19. Днем от +22 до +27, на юге страны до +30.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, на выходных, 18 и 19 мая, будет тепло, однако в некоторых областях страны ожидаются дожди с грозой, а также шквальный ветер. На западе, а также в Винницкой и частично Одесской областях ожидаются дожди и грозы, при которых возможен град и шквалистое усиление ветра.

Отметим, сегодня погода будет походить на летнюю. На юге и востоке страны температура воздуха прогреется до +26 +30 градусов.

Однако, кратковременные дожди будут практически по всей территории страны, кроме юга, а также Сумской и Харьковской областей. В Киеве сегодня большая вероятность дождя с грозой, а температура воздуха прогреется до +24 +26 градусов.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в западной части местами ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются сильные дожди. В результате обильных осадков ожидаются подъемы уровней воды.