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На западе Украины возможны затопления домов из-за подъема уровня воды в реках

Новина українською → Львовская область, Вторник 02 марта 2021 10:13
На западе Украины возможны затопления домов из-за подъема уровня воды в реках Фото: подтопления (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области ожидается продолжение подъема уровней воды до 1 метра. Возможно затопление сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также в начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин - Жванец ожидается местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Спасатели сообщают, что на участке г.Рата Волица - Междуречье (Львовская область) ожидается продолжение подъема уровней воды на 20 часов 28 февраля с последующим затопления пойм.

"Возможно достижение и превышение отметок затопления хозяйственных объектов, отдельных усадеб и домов в Красноградском районе Львовской области (оранжевый уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также на реках бассейна Притяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8 часов утра.

Возможен выход воды на пойму в районе поста г. Дубровица г.Горынь Ровенской области, дальнейшее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешивском, Старовыжевском районах Волынской области i Заречнянском районе Ровенской области.

Напомним, сегодня на востоке и севере Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +2 до +11 градусов, а ночью будут наблюдаться заморозки.

Отметим, в Украине в марте ожидается переменчивая погода.

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