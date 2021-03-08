На западе Украины угроза новых подтоплений: в реках поднимается уровень воды

Погода в Украине способствует тому, что на западе страны сохраняется угроза новых подтоплений. В частности, из-за того, что в реках поднимается уровень воды.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 8 марта на реке Свиж возле Букачевцев (приток Днестра в Ивано-Франковской области) ожидается подъем воды на 0,1-0,6 м над текущими отметками. Возможно затопление поймы и отдельных хозяйственных объектов.

8-9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды (над текущими уровнями) на 0,2-0,7 м с последующим затоплением пойменных территорий. Возможно затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах Волынской области.

8 марта на реке Западный Буг возле села Литовиж ожидается подъем уровней воды (над текущими уровнями) на 0,2-0,7 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий (Волынская область,) на Западном Буге и его отдельных притоках на 0,1-0,4 м; на реке Солокия возле Червонограда возможно затопление хозяйственных угодий и отдельных зданий (Львовская область).