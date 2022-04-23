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На западе Украины на Пасху ожидаются заморозки и порывы ветра

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 14:37
На западе Украины на Пасху ожидаются заморозки и порывы ветра Фото: на Пасху на западе Украины ожидаются заморозки на грунте и порывы ветра (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях на Пасху. В западных областях Украины завтра ожидаются заморозки на грунте и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что 24 апреля ночью и утром в западных областях Украины на поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°.

Днем в Закарпатской области и Карпатах порывы ветра 15-20 метров в секунду. Уровень опасности - желтый.

На западе Украины на Пасху ожидаются заморозки и порывы ветра

Фото: на Пасху на западе Украины ожидаются заморозки на грунте и порывы ветра (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали о погоде на пасхальные выходные.

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