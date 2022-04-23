На заході України на Великдень очікуються заморозки та пориви вітру
Фото: на Великдень на заході України очікуються заморозки на грунті і пориви вітру (Getty Images)
Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на Великдень. У західних областях України завтра очікуються заморозки на грунті і пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Відзначається, що 24 квітня вночі і вранці в західних областях України на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°.
Вдень у Закарпатській області та Карпатах пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпеки - жовтий.
Фото: на Великдень на заході України очікуються заморозки на грунті і пориви вітру (facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли про погоді на великодні вихідні.
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