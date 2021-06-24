ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Новина українською →
Киев, Четверг 24 июня 2021 14:03
На западе Украины объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине завтра будет идти дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение в западных областях. В этом регионе будут дожди и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, в Украине с начала недели сильная жара, температура воздуха достигает +36 градусов. В Киеве обновлены два температурных рекорда.

В среду в городе среднесуточная температура воздуха составила 27,0 градусов тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.

Напомним, в Украину сует холодный атмосферный фронт.

Отметим, в Закарпатской области вчера шли сильные дожди. Спасатели предупредили о возможном образовании небольших селевых потоков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штормовое предупреждение Погода в Украине
NEWS
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ