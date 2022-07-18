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На западе ударит жара, а на севере - дожди: прогноз погоды на завтра

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 13:54
На западе ударит жара, а на севере - дожди: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине во вторник, 19 июля, ожидается облачная погода (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине во вторник, 19 июля, ожидается облачная погода. Лишь на севере синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в северной части Украины завтра пройдут кратковременные дожди, местами - с грозами. Также прогнозируется западный ветер - 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях повысится до 25-30 градусов тепла. На севере дневная температура составит 19-22 градуса выше нуля. В то же время в восточных, центральных и южных регионах столбик термометра покажет 25-26 градусов с отметкой "плюс".

Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от +9 до +14 градусов.

На западе ударит жара, а на севере - дожди: прогноз погоды на завтра

Напомним, погода в Украине изменится с приходом антициклона по имени Юрген, который обусловит отсутствие осадков на значительной территории и комфортную температуру.

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