На заході вдарить спека, а на півночі - дощі: прогноз погоди на завтра
В Україні у вівторок, 19 липня, очікується хмарна погода. Лише на півночі синоптики прогнозують дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, у північній частині України завтра пройдуть короткочасні дощі, місцями - з грозами. Також прогнозується західний вітер - 5-10 м/с.
Температура повітря в західних областях підвищиться до 25-30 градусів тепла. На півночі денна температура складе 19-22 градуси вище нуля. У той же час в східних, центральних і південних регіонах стовпчик термометра покаже 25-26 градусів з позначкою "плюс".
Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від +9 до +14 градусів.
Нагадаємо, погода в Україні зміниться з приходом антициклону на ім'я Юрген, який зумовить відсутність опадів на значній території та комфортну температуру.