Запад Украины накроют дожди с грозами

Погода в Украине 16 мая 2019 будет преимущественно сухой, дожди с грозами ожидаются только на западе и местами на севере и в центре, температура воздуха днем будет достигать +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +26 до +29, ночью от +11 до +16. В центральных регионах дожди пройдут только в Черкасской области, днем от +24 до +29, ночью от +13 до +16. На юге днем от +21 до +29, ночью от +13 до +16. В Крыму днем от +24 до +26, ночью от +13 до +15.

На западе Украины ожидаются дожди с грозами, днем от +18 до +21, ночью от +9 до +13. В северных регионах дожди пройдут только в Киевской области, днем от +22 до +25, ночью от +10 до +16.

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 16 мая дожди с грозами, днем от +22 до +24, ночью от +14 до +16, ветер восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области