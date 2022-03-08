UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Запад подготовит аналог "плана Маршалла" для восстановления Украины, - Борис Джонсон

Автор: Анна Шиканова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад подготовит для восстановления Украины аналог "плана Маршалла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как сообщил Борис Джонсон после встречи с лидерами Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия), было достигнуто согласие о создании "плана Маршалла" для восстановления Украины.

"Было достигнуто согласие на необходимость показать народу Украины сейчас, что чтобы не произошло, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена ​​и защищена. У нас будет "план Маршалла" для восстановления Украины", - сказал Джонсон.

Он добавил, что Великобритания сейчас делает все возможное, чтобы помочь Украине. А вот Путину стоило бы понять, что его агрессия против Украины "не окупается".

"Понятно, что российское вторжение в Украину идет не по графику, который он запланировал. И я думаю, что это было бы не только в интересах человечества и мира, но и в интересах Путина, если бы он отступил и вывел войска", - отметил Джонсон.

Что такое "план Маршалла"

Это программа помощи Европе, которая была запущена после Второй мировой войны. План был придуман и запущен в 1947 году американским секретарем Джорджем К. Маршаллом.

Благодаря этому плану восстанавливалась разрушенная войной экономика Европы. Были устранены торговые барьеры, была проведена модернизация индустрии европейских государств.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБорис Джонсон