Запад накроет дождями, а восток жарой: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 14 августа ожидаются дожди на западе. При этом днем столбики термометров достигнут +36 на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в течение суток будет дождливо на западе. Также небольшие осадки ожидаются в Винницкой и частично южных областях. На остальных территориях страны будет преимущественно сухая погода.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Столбики термометров в ночное время покажут +18 +20 градусов, а днем +28 +30. Ветер восточный, 7-12 м/сек.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2022 года.
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