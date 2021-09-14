Запад начинает понимать, что Украина не является частью "русского мира", - Кулеба

"Мы являемся свидетелями становления истории. Сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина - часть "русского мира". Только сейчас он начинает понимать, что это не так", - сказал Кулеба

Он утверждает, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за предполагаемой озабоченности по поводу реформ, или какой-то "крайне правой проблемы" в стране, которая, по его словам, "захайпована и раздута", а в первую очередь из-за страха Запада перед Москвой.

В издании отмечают, что глава МИД "не напрягается" по поводу конечного исхода этой истории.