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Запад начинает понимать, что Украина не является частью "русского мира", - Кулеба

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО станет более реалистичным, если Россия станет "намного слабее". Или же РФ "сделает что-то настолько возмутительное", что Запад будет вынужден включить Украину в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для The Independent.

"Мы являемся свидетелями становления истории. Сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина - часть "русского мира". Только сейчас он начинает понимать, что это не так", - сказал Кулеба

Он утверждает, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за предполагаемой озабоченности по поводу реформ, или какой-то "крайне правой проблемы" в стране, которая, по его словам, "захайпована и раздута", а в первую очередь из-за страха Запада перед Москвой.

В издании отмечают, что глава МИД "не напрягается" по поводу конечного исхода этой истории.

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НАТОДмитрий Кулеба