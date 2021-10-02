Запад должен жестко противостоять деструктивным действиям России, - Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в международной конференции по безопасности в Висбю (Готланд, Швеция) и представил видение ключевых вызовов перед восточной политикой Евросоюза и содержательного наполнения новой редакции "Восточного партнерства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Евросолидарности ".

Как сообщается, Порошенко отметил, что сворачивание суверенитета и демократии в Беларуси, усиление контроля Москвы над Арменией свидетельствуют, что существующая политика ЕС в отношении восточноевропейских соседей разваливается, а Запад рискует проиграть острую геополитическую конкуренцию с Россией над странами региона.

"Для своего выживания "Восточное партнерство" требует нового смысла, амбициозной повестки дня, четкого видения будущего, а главное - политической воли объединенной Европы", - подчеркнул Порошенко.

По мнению Порошенко, Европейский Союз и Запад в целом должны перестать пытаться "не обижать Путина", а жестко противостоять деструктивным действиям Российской Федерации. Он также призвал к продолжению и ужесточению политики санкций против России как страны-агрессора.

"Нет времени для колебаний, раздумий, умиротворение, полушагов и политики выжидания, потому что именно сегодня, в том числе в Украине, решается и будущее европейского континента и России", - добавил Порошенко.

Одновременно Запад должен обновить подходы к отношениям со странами "Восточного партнерства", особенно со странами, которые четко провозгласили курс на интеграцию с Евросоюзом и заключили Соглашения об ассоциации - Украиной, Грузией и Молдовой.

"Сегодня мы имеем возможность творить наше общее будущее путем формирования "Восточного партнерства 2.0" на основе Стратегии восточного расширения", - подчеркнул Порошенко.