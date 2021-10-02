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Захід має жорстко протистояти деструктивним діям Росії, - Порошенко

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Київ, Субота 02 жовтня 2021 17:52
Захід має жорстко протистояти деструктивним діям Росії, - Порошенко Фото: Петро Порошенко на безпековій конференції у Швеції (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко взяв участь у міжнародній безпековій конференції у Вісбю (Готланд, Швеція) і представив бачення щодо ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу та змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Євросолідарності".

Як повідомляється, Порошенко відзначив, що згортання суверенітету та демократії в Білорусі, посилення контролю Москви над Вірменією свідчать, що існуюча політика ЄС щодо східноєвропейських сусідів розвалюється, а Захід ризикує програти гостру геополітичну конкуренцію з Росією над країнами регіону.

"Для свого виживання "Східне партнерство" потребує нового сенсу, амбітного порядку денного, чіткого бачення майбутнього, а головне - політичної волі об’єднаної Європи", - наголосив Порошенко.

На думку Порошенка, Європейський Союз та Захід загалом мають перестати намагатись "не ображати Путіна", а жорстко протистояти деструктивним діям Російської Федерації. Він також закликав до продовження і посилення політики санкцій супроти Росії як країни-агресора.

"Немає часу для коливання, роздумів, умиротворення, напівкроків та політики вичікування, бо саме сьогодні, в тому числі в Україні, вирішується майбутнє і європейського континенту, і Росії", - додав Порошенко.

Одночасно Захід має оновити підходи до відносин з країнами "Східного партнерства", особливо з країнами, які чітко проголосили курс на інтеграцію з Євросоюзом та уклали Угоди про асоціацію - Україною, Грузією та Молдовою.

"Сьогодні ми маємо можливість творити наше спільне майбутнє шляхом формування "Східного партнерства 2.0" на основі Стратегії східного розширення", - наголосив Порошенко.

За його словами, така стратегія вимагає політичного лідерства з боку Євросоюзу та розумного поєднання існуючих реалій з оновленими механізмами та інструментами, випробуваними в рамках попередніх хвиль розширення Союзу, зокрема поглибленою секторальною інтеграцією, "скринінгом" законодавства, посиленою фінансовою підтримкою.

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Петро Порошенко Російська Федерація
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