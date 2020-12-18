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Запад должен помочь Молдове в борьбе за возвращение Приднестровья, - Ходжес

Пятница 18 декабря 2020 09:16
Запад должен помочь Молдове в борьбе за возвращение Приднестровья, - Ходжес
Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Запад должен помочь Молдове в борьбе за возвращение Приднестровья. По его словам, новоизбранный президент Молдовы Майя Санду своевременно подняла вопрос присутствия российских войск в регионе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Конфликт в Приднестровье: как Украина может помочь Молдове в противостоянии с РФ".

"Запад должен поддержать эти заявления конкретными экономическими и дипломатическими действиями, потому что она (Санду - ред.) окажется под чрезвычайным давлением Кремля", – сказал Ходжес.

Генерал отметил, что ответственность за сложившуюся патовую ситуацию несет Запад, включая и США, так как черноморскому региону длительное время не уделялось должное внимание.

Напомним, в конце ноября Санду потребовала вывести войска России из непризнанного Приднестровья.

Тогда в РФ назвали такое заявление Санду "безответственным". По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Кремль не будет выполнять эти требования.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что выведет войска из Приднестровья "когда сложится благоприятная ситуация". Для этого должны выполнить ряд условий.

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Новости Украины Политика МолдоваПриднестровьеХоджес

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