Захід повинен допомогти Молдові у боротьбі за повернення Придністров'я, - Ходжес

Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben Hodges)

Американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Захід повинен допомогти Молдові у боротьбі за повернення Придністров'я. За його словами, новообраний президент Молдови Майя Санду своєчасно порушила питання присутності російських військ у регіоні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Конфлікт у Придністров'ї: як Україна може допомогти Молдові у протистоянні з РФ".

"Захід повинен підтримати ці заяви конкретними економічними та дипломатичними діями, тому що вона (Санду - ред.) виявиться під надзвичайним тиском Кремля", – сказав Ходжес.

Генерал зазначив, що відповідальність за цю патову ситуацію несе Захід, включаючи і США, оскільки чорноморському регіону тривалий час не приділялося належної уваги.

Нагадаємо, в кінці листопада Санду зажадала вивести війська Росії з невизнаного Придністров'я.

Тоді в РФ назвали таке заява Санду "безвідповідальним". За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Кремль не буде виконувати ці вимоги.

Вчора президент Росії Володимир Путін заявив, що виведе війська з Придністров'я "коли складеться сприятлива ситуація". Для цього повинні виконати ряд умов.