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Запад должен быть благодарен, что Зеленский не потерял хладнокровие, - The Dispatch

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Киев, Среда 02 февраля 2022 17:34
Запад должен быть благодарен, что Зеленский не потерял хладнокровие, - The Dispatch Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский в текущей ситуации напряжения из-за действий России имеет причины потерять хладнокровие, но является единственным игроком в этом кризисе, который не теряет из виду основных целей. Запад должен быть благодарен ему за то, что он продолжает сохранять холодный разум.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку главного редактора онлайн-журнала The Dispatch Джона Голдберга.

Голдберг проанализировал ход последних событий и заявлений по Украине и нагнетание Россией напряженности.

Колумнист отметил, что в ответ на скандальное заявление президента США Джо Байдена о "незначительном вторжении" в Украину Зеленский напомнил государствам, что не бывает малых вторжений и малых наций, равно как не бывает малых жертв и малого горя от потери близких.

После этого президент Украины сделал замечание западным странам, в том числе США, за содействие в распространении паники.

Россия при этом продолжает утверждать, что война совсем не входит в их планы. Российский посол в ООН Василий Небензя обвинил США в "нагнетании напряжения и провоцировании эскалации". Голберг отмечает, что в вопросе веры заявлениям россиян следует помнить, как в 2014 году они вторглись в Украину и с тех пор поддерживают боевиков в Донецкой и Луганской областях.

"Зеленский справедливо утверждает, что США уже должны были ввести санкции против России, чтобы показать, что фактическая угроза войны Путина сама по себе неприемлема, и чтобы дать Путину понять, насколько плохо может закончиться продолжение агрессии", - считает Голдберг.

Он отметил, что сложность состоит в том, что все страны желают говорить о проблемах, которые они хотели бы иметь, а не о проблемах, с которыми на самом деле сталкиваются. По мнению колумниста, Франция хочет продемонстрировать свою независимость, Германия тесно связана с РФ в экономическом плане, а администрация Байдена иногда кажется заинтересованной в том, чтобы доказать силу своей дипломатии и прочность НАТО.

Голдберг отметил, что напряжение на границах Украины сопровождается разнообразными заявлениями, в том числе и откровенно пропутинскими.

"Некоторые правые даже заверили себя, что Запад настроен враждебно в отношении Путина, потому что он выступает против ЛГБТ-повестки. Другие просто позволяют предвзятости затуманить их суждения. Никки Хейли, которая была послом США в ООН при президенте Трампе, предлагает не очень полезный совет, что Байдену и вице-президенту Камале Гаррис нужно "уйти в отставку". Остается только надеяться, что голос Зеленского преобладает среди этого шума", - подытожил Голберг.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявлял, что несмотря на международную помощь Украине в контексте обострения ситуации на границах страны в связи с усугублением российской агрессии, украинцы должны рассчитывать только на себя.

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