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"Заохочення до спорту - це вихід": Грот розповів, як M13 допомагає ветеранам після фронту

19:03 09.09.2026 Ср
2 хв
Чому звичайного залу замало і яке оточення насправді повертає поранених бійців до життя
aimg Юлія Акимова aimg Анна Шиканова
"Заохочення до спорту - це вихід": Грот розповів, як M13 допомагає ветеранам після фронту Ветеран ССО та засновник M13 Артем Грот (M13 FIGHTS)
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Ветеран ССО та засновник M13 Артем Грот вважає спорт одним із ключових інструментів адаптації військових після повернення з війни.

Про це він розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Грота, для ветеранів важливо не лише мати доступ до тренувального процесу, а й потрапити у середовище людей зі схожим досвідом.

“Ліки від цього - спорт. Заохочення до національного спорту - це вихід”, - сказав Грот, коментуючи проблеми накопиченої втоми та демотивації після тривалих бойових дій.

Водночас він наголосив, що самого лише спортивного залу недостатньо для повноцінної реабілітації.

“Найважливіше - це середовище, як воно побудовано всередині, які люди навколо оточують, от це потрібно створювати”, - зазначив ветеран.

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Проєкт M13 також допомагає військовим із пораненнями та ампутаціями знаходити відповідні спортивні напрямки. Серед дисциплін для реабілітації: бразильське джиу-джитсу, плавання, бугурт, бокс та інші види спорту.

За словами Грота, у M13 регулярно виступають спортсмени з ампутаціями, хоча знайти для них рівних суперників буває складно.

Він також відзначив загальну низьку залученість ветеранів до регулярних тренувань, попри наявність численних ініціатив.

“Дуже багато спортивних ініціатив, не тільки навколо нас, а взагалі в цілому по країні, вони є. Але бачиш психологію за певний час… Найважливіше - це середовище”, - підсумував Грот, додавши, що такі заходи мають стати основою нової ветеранської культури.

Раніше ми писали, що ветеран ССО Артем Грот розповів про бізнес, силу і нову модель ветеранського руху.

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