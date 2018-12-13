Заниженные нормы потребления газа для домовладений без счетчиков отменены, - "Сумыгаз"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Возвращенные нормы приближены к объективному учету потребления газа и стимулируют к установке счетчиков и рациональному использованию газа

С 1 ноября изменены нормы потребления газа для домовладений в которых не установлены газовые счетчики. Изменения произошли в связи с решением Верховного суда Украины. В Сумской области платежки с соответствующими расчетами получат 32,6 тыс. потребителей природного газа, в то время как 352 тыс. снабжены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Возвращенные нормы приближены к объективному учету потребления газа и стимулируют к установке счетчиков и рациональному использованию газа всеми категориями потребителей. Пресс-служба отмечает, что по оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в Украине в связи с изменениями норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров № 203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия из-за нарушения регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года. В связи с этим, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Сумыгаз" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм: 9,8 м куб. на 1 человека для категории "Плита газовая, с централизованным горячим водоснабжением", 18,3 м куб. на 1 человека для категории "Плита газовая, без централизованного горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Проблему перерасчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись нелегитимные заниженные нормы, по словам пресс-службы, должен урегулировать Кабинет Министров Украины. А сам механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками.

Научно-статистические исследования потребления газа, а также фактические данные указывают на то, что нормы, которые действовали до 1 ноября 2018 года были почти в 3 раза ниже реального потребления.

Также в пресс-службе отметили, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребители используют в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Заниженные нормы вызвали массовые отказы потребителей от обеспечения приборного учета. Анализ потребления жителей Сумской области, которые пользуются только плитами, наглядно демонстрирует, что реальное потребление на одного человека составляет более 9 куб. м, а не 3,3 куб. м, как определено нормой", - подчеркнул коммерческий директор ПАО "Сумыгаз" Денис Черненко.

В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.