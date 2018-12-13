Занижені норми споживання газу для домоволодінь без лічильників скасовані, - "Сумигаз"

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Повернуті норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу та стимулюють до встановлення лічильників і раціонального використання газу

З 1 листопада змінені норми споживання газу для домоволодінь у яких не встановлені газові лічильники. Зміни відбулись у зв'язку з рішенням Верховного суду України. У Сумській області платіжки з відповідними розрахунками отримають 32,6 тис. споживачів природного газу, у той час як 352 тис. забезпечені приладовим обліком. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повернуті норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу та стимулюють до встановлення лічильників і раціонального використання газу всіма категоріями споживачів. Прес-служба зазначає, що за оцінками незалежних експертів і фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу в Україні у зв'язку зі змінами норм складе більше 380 млн куб. м газу на рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів № 203 і 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнані протиправними та нечинними з моменту їх прийняття через порушення регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомочними є норми, що діяли до 1 лютого 2016 року. У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Сумигаз" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм: 9,8 м куб. на 1 особу для категорії "Плита газова, з централізованим гарячим водопостачанням", 18,3 м куб. на 1 особу для категорії "Плита газова, без централізованого гарячого водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Проблему перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися нелегітимні занижені норми, за словами прес-служби, повинен врегулювати Кабінет Міністрів України. А сам механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу, у тому числі споживачі з лічильниками.

Науково-статистичні дослідження споживання газу, а також фактичні дані вказують на те, що норми, які діяли до 1 листопада 2018 року були майже в 3 рази нижче реального споживання.

Також у прес-службі зазначили, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані по 55 тис. домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (УкрНДІінжпроект) в 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачі використовують в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Занижені норми спричинили масові відмови споживачів від забезпечення приладового обліку. Аналіз споживання мешканців Сумської області, котрі користуються лише плитами, наглядно демонструє, що реальне споживання на одну особу складає понад 9 куб. м, а не 3,3 куб. м, як визначено за нормою", - наголосив комерційний директор ПАТ "Сумигаз" Денис Черненко.

у прес-службі підкреслили, що подальше використання необґрунтованих норм унеможливлювало виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованих нормах споживання газу були відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, відміна занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу в рік.