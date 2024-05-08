Занадто мало допомоги: жителі світу оцінили підтримку України з боку США, ЄС та НАТО

При цьому половина каже, що США, ЄС та НАТО зробили достатньо для допомоги Україні (46%), а 19% вважають, що зробили надто багато.

Як зазначають автори дослідження, відчуття, що для допомоги Україні зроблено "надто мало", знижується, а частка тих, хто сказати, що зроблено "надто багато", зростає.

Ця "втома від допомоги" особливо поширена в Німеччині, де зараз є 40% респондентів, які кажуть, що "надто багато" було зроблено для допомоги Україні – найвищий показник серед усіх опитаних країн. За нею слідують Китай (37%), Австрія (37%) та Угорщина (31%).

Опитування було проведено у 53 країнах світу серед 63 тисяч респондентів.